I numeri della ricerca condotta dalla DoxaPharma parlano chiaro: gli italiani fanno sesso 108 volte l’anno. Un dato più che positivo, considerato che la media nostrana stimata – nel dettaglio – in 9 rapporti al mese e in 2/3 volte alla settimana, supera di gran lunga quella mondiale.

L’indagine ha interessato un campione di 3000 uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso sotto le lenzuola, il 70% degli intervistati si è dichiarato insoddisfatto. Come è emerso dalla ricerca, quantità non sempre è sinonimo di qualità.

A lasciare con l’amaro in bocca è infatti la durata dell’amplesso che, in 4 milioni di casi, non va oltre i 2 minuti. Una soglia di piacere troppo bassa che pone 800mila coppie a rischio tradimento o rottura. La principale causa di cotanta insoddisfazione è l’eiaculazione precoce. Per combatterla impazzano le cure fai-da-te “rubate” qua e là su internet.