Riflettori puntati sul marchio bolognese “Pin-Up Stars” al Blue Fashion Beach nell’ambito della Fashion Week milanese. A far discutere la scelta di Jerry Tommolini, designer della maison, di mandare in passerella tre modelle con tre costumi branderizzati. Sul lato B del bikini delle mannequin, a formare uno slogan pro-sindaco di Firenze, è apparsa la scritta “We want Renzi“. Una provocazione che Tommolini spiega così su Twitter: “Abbiamo cambiato il beachwear e vorremmo cambiasse l’Italia”. Top model d’eccezione durante il defilé di Pin-Up Stars la giovane conduttrice tv Fiammetta Cicogna.