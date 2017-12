Il confine tra realtà e fantasia è labile. Specie se, di mezzo, c’è il bel vicequestore Domenico Calcaterra. Il commissario più famoso della tv, interpretato da Marco Bocci, è stato tirato in ballo da una 25enne napoletana fermata nei Quartieri Spagnoli perchè trovata in possesso di una calibro 9×19, custodita in casa per conto dei clan.

Come riportato dal Corriere della Sera, la donna – per nulla preoccupata – avrebbe urlato in direzione dei poliziotti: “Io mi faccio arrestare solo da Calcaterra“. Gli agenti, per quanto attoniti, hanno comunque proceduto all’arresto della giovane. Chissà che non stia già meditando una fuga alla Rosy Abate.