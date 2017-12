Karim Capuano, ex tronista e volto noto “Uomini e donne”, è stato arrestato al culmine di una violenta lite con un vicino di casa. Nel corso dell’accesso diverbio, Capuano ha staccato a morsi il lobo dell’orecchio destro del malcapitato. L’uomo aggredito, un insegnante di educazione fisica di 48 anni, è stato medicato in ospedale dove gli è stata rilasciata una prognosi di 21 giorni. Accusato di lesioni aggravate, l’ex tronista e concorrente de “La talpa” sarà giudicato per direttissima.

Capuano non è nuovo a scatti d’ira e guai giudiziari. Nel 2008 fu condannato a 18 mesi di carcere e ad una multa di 2000 euro per aver schiaffeggiato un tassista milanese. Nel 2011, invece, rimase vittima di un terribile incidente stradale. Dopo un periodo di coma e una lenta ripresa, era riapparso in tv. Intervistato da Barbara D’Urso, aveva raccontato il suo ritorno alla vita e alla fede.