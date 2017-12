La ragazza seduta sul fidanzato in metropolitana (Foto Facebook)

L’uomo galante esiste e abita in Cina. Mentre in Italia (e nel resto del mondo) le donne lottano per dimostrare al proprio partner che la cavalleria non rende il maschio zerbino, nel paese dagli occhi a mandorla un ragazzo si è reso protagonista di un gesto d’altri tempi.

Sulla pagina Facebook “chinaSMACK” è apparsa una foto a dir poco curiosa. Una ragazza, in attesa della metropolitana, risolve il problema delle panchine occupate accomodandosi sulla schiena del fidanzato trasformato per l’occasione in “sedia”. Nell’indifferenza generale, la cinesina gioca con lo smartphone per ingannare l’attesa. La foto, parecchio discussa, impazza sul web.