Dopo Berlusconi, Giuseppe Cipriani, Guè Pequeno ed i rumors sul “flop” (a letto) di Cristiano Ronaldo, Nicole Minetti vivrebbe da un anno una storia segreta con Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce il portale Gossiponair, i due avrebbero trascorso qualche giorno insieme in un lussuoso hotel parigino. Ma non è tutto. La liaison tra l’ex consigliera ed igienista dentale e l’attaccante del Paris Saint-Germain andrebbe avanti da circa un anno, ovvero da prima che il bomber salutasse Milano per la capitale francese.

Una storia clandestina con tutti gli ingredienti per appassionare ed incuriosire i gossippari doc. A cominciare dal matrimonio, in corso, di Ibra con la modella svedese Helena Seger che gli ha dato due figli, Maximilian e Vincent. Lo scorso maggio, la coppia era stata sfiorata da un altro pettegolezzo. Allora si parlò di un flirt del bomber del PSG con Sylvie Van der Vaart, oggi moglie separata del centrocampista olandese Rafael.