Prosegue sui social network la polemica esplosa a mezzo stampa tra Flavio Briatore e Roberto Cavalli. Tutto ha avuto inizio a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla stilista al “Fatto Quotidiano“. A far infuriare il milionario di Cuneo, ex proprietario del Billionaire, è stata un'”uscita” di Cavalli su yacht, lusso e ragazze definite dal designer delle “operazioni di marketing” necessarie nel mercato in cui egli stesso gravita per esigenze puramente professionali.

Fuori da questa realtà di “facciata”, Cavalli si è quindi professato un uomo tutto valori e giustizia sociale, alla stregua dell’amico Matteo Renzi. “Quando Renzi andò da Briatore – ha raccontato lo stilista al “Fatto” – gli mandai un sms. Ero meravigliato. Perché frequentare chi ha avuto guai con la Finanza? Io non sopporto chi scherza con le tasse […]. Quando vedo le Ferrari parcheggiate in giro mando le targhe ai finanzieri”.

E’ un Briatore letteralmente inferocito quello che replica da Malindi attraverso Twitter: “ci sono gli #sfigatidelasabatosera, e gli sfigati di ogni giorno @Roberto_Cavalli è uno sfigato, geloso, rancoroso e rifatto male”. Per poi rincarare la dose: ” “@matteorenzi @Roberto_Cavalli il botulino ti ha cotto il cervello…“. Forte del sostegno dei fan, l’imprenditore ha infine aggiunto, quasi a voler avere l’ultima parola sull’argomento: “Follower @matteorenzi @Roberto_Cavalli c’è un signore che ha 2 barche aereo privato, elicottero, preso foto per gdf“.