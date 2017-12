Riflettori puntati su Comignago, nel Novarese, dove Stefano e Belen si uniranno in matrimonio oggi alle 18. La cittadina, scelta come location delle nozze dell’anno, si trova a poca distanza da Arona e dal Lago Maggiore ed è blindatissima da giorni. Il prefetto ha diramato un’ordinanza con cui vieta il transito delle auto nelle aree interessate dall’evento, dalle 7 del mattino alle 2 di notte. I due piccioncini si giureranno amore eterno nell’Abbazia di Santo Spirito, dove la sposa farà il suo ingresso sulle note di “Somewhere over the rainbow”. La chiesetta romanica si affaccia sul parco di Villa Giannone dove avrà luogo la festa “country-chic”. I cancelli dell’antica dimora sono già oscurati da rose color cipria e siepi. Prevista un’invasione di media, vip e fan. Ad aggiudicarsi l’esclusiva del matrimonio è stato il magazine “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Una telecamera seguirà invece, dal backstage, tutte le tappe del sì che potrebbe diventare un vero e proprio docu-film. Oggi, insieme alle nozze, Belen festeggerà anche il suo ventinovesimo compleanno.

Le indiscrezioni su cerimonia e party

Il matrimonio di Stefano e Belen sarà una festa hippie-chic in grado di coniugare eleganza ed allegria. Grande attesa per l’esibizione di Cheryl Porter. L’artista statunitense, che ha accompagnato le nozze di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, canterà sia in chiesa che durante il ricevimento. Per la cena, che mischia specialità partenopee ed argentine, ai fornelli ci sarà un connazionale di Belen. La torta nuziale sarà opera della pasticceria Ramperti di Como, mentre il catering sarà curato dalla Cavour di Padova. Agli ospiti saranno distribuiti confetti al gusto fragola e champagne e cocco e vaniglia, realizzati dalla Confetteria Conti di Milano. A seguire, un party interminabile. Le invitate sostituiranno presto il tacco 12 con le più comode ballerine. In consolle ci sarà il dj Luca Monkey, e poi ancora fuochi d’artificio, brioches, crepes con crema e nutella, cappuccino e musica fino all’alba in pieno stile hippie. La grande macchina organizzativa è curata da Giorgia Matteucci, nota wedding planner e amica personale di Belen. Niente viaggio di nozze per la coppia a causa degli impegni televisivi della showgirl.

Il mistero del prete

Due le defezioni a pochi giorni dal sì. La prima è arrivata da Don Roberto Cavazzana, rifiutatosi di celebrare il matrimonio dell’anno per il “troppo clamore mediatico”. In sua sostituzione era stato contattato don Marco Pozza, meglio conosciuto come “don Spritz”. Ma anche lui ha dato forfait. Al punto che il grande interrogativo pre nozze è stato: “Chi sposerà Stefano e Belen?”. Alla fine sembra che ad officiare la cerimonia sarà don Luigi Rossi, prete francescano di Torre Annunziata vicino alla famiglia De Martino. Don Benigno Sulis, parroco di Comignago, nel ruolo di concelebrante, dovrebbe invece leggere il vangelo, pronunciare l’omelia e il messaggio augurale per gli sposi.

Gli abiti di Belen e Stefano

L’abito da sposa della Rodriguez parla siciliano. Il modello scelto è firmato da Daniele Carlotta, stilista emergente che ha vestito anche Lana Del Rey e Lady Gaga. Il giovane designer siculo, che cura il look della showgirl a “Italia’s Got Talent”, ha optato per un vestito lungo color avorio. La creazione sarà un mix di solennità e tradizione: corpetto di pizzo francese anni ’40, maniche trasparenti e scollo sulla schiena. Ad arricchire il tutto un collier di diamanti con ciondolo a forma di cuore di Sabbadini. Al termine della cerimonia, cambio d’abito per Belen che indosserà una seconda creazione di Carlotta, sempre di colore bianco ma in stile gitano. A farla da padrone in questo caso saranno swarovski, inserti in oro giallo e 20 metri di chiffon. Le scarpe, realizzate da Cori Amenta, sono un tripudio di fiori e ricami. Stefano De Martino indosserà un tight sartoriale firmato dalla sartoria Chiussi di Udine che curò il guardaroba di Gabriele D’Annunzio. Cambio d’abito anche per lui, subito dopo il sì.

Testimoni ed invitati

Sull’altare, in qualità di testimoni, saliranno per Belen la “petineuse” del Grande Fratello, Patrizia Griffini, e l’amico-stylist Giuseppe Dicecca. Lo sposo ha invece voluto accanto a sé un altro stylist Fabrizio Fiorani, compagno di Dicecca, e la maestra di danza Macia Del Prete. Sono stimati tra 200 e 230 gli invitati che hanno ricevuto le partecipazioni scritte a mano e personalizzate con una particolare rifinitura. Hanno confermato la loro presenza, tra gli altri, Simona Ventura e il compagno Gero Carraro, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Claudia Galanti, Alfonso Signorini, lo stilista Daniele Carlotta, Teo Mammuccari, Raffaella Zardo. Non ci saranno invece, per impegni lavorativi, Maria De Filippi, Christian De Sica e Gerry Scotti. Assenti anche Silvia Toffanin e Rossella Brescia. In prima linea l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” Francesco Monte, neo fidanzato di Cecilia Rodriguez, sbarcato da poche ore a Milano con la sua famiglia. La più piccola delle sorelle Rodriguez ha commentato felice su Instagram: “Finalmente è arrivato anche lui”.

La lista nozze da 80mila euro

C’è la teiera da 2.400 euro, ma anche la macchina del caffè da 1.600 euro e il centro tavola da 1.200 euro nella lista nozze di Stefano e Belen, intavolata alla Rinascente di Milano. Non solo sfizi, ma anche regali low cost, come i tovaglioli da 13 euro l’uno e il coperchio da 19 euro. Il valore complessivo degli oggetti, divisi tra utensili da cucina, complementi d’arredo per la camera da letto ed elettrodomestici, ammonta a 80mila euro.

Secondo figlio in arrivo?

Alla vigilia delle nozze, il settimanale “Gente” ha dedicato la copertina ad una presunta seconda gravidanza di Belen. A rilanciare la notizia ci ha pensato “Mattino 5”. La showgirl non ha mai nascosto di voler dare al più presto un fratellino, o ancora meglio una sorellina, al piccolo Santiago.

Stanca dell’Italia: “Se continua così torno in Argentina”

Stress da matrimonio o insofferenza da paparazzi? Negli ultimi tempi , Belen si è detta esausta di vivere braccata da fotografi e tabloid. Al punto da confidare ad “Oggi”: “Sogno una giornata tranquilla, almeno una, in cui passeggiare con mio figlio, senza dieci paparazzi lì a rubare attimi solo nostri…Ho comprato una casa bellissima a Buenos Aires. Il mio piano B”.

L’incontro con Stefano e la nascita di Santiago

Nell’aprile del 2012 Belen annuncia la fine della turbolenta relazione con Fabrizio Corona passando direttamente tra le braccia di Stefano De Martino, conosciuto ad “Amici”. Un colpo di fulmine che porta il ballerino del programma della De Filippi a dare il benservito ad Emma Marrone. Il 9 aprile 2013 nasce Santiago, il primogenito della coppia divenuto in breve una star dei social network. Lo scorso giugno, con tanto di foto su Instagram, i due piccioncini si scambiano le fedine, simbolo di una promessa d’amore eterno cui segue l’invio delle partecipazioni.